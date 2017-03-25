США ввели санкции против еще восьми российских компаний

Правительство Соединенных Штатов решило ввести санкции в отношении восьми российских организаций, действия которых противоречат американскому закону о нераспространении вооружения, утвержденному в 2009 году. Этот документ запрещает поставки в Северную Корею, Иран и Сирию.

ТАСС со ссылкой на представителя администрации США передает, что в черный список попали "Рособоронэкспорт", 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", научно-произвеодственное объединение "Базальт", научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, а также Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточнили. Помимо российских компаний, ограничения были наложены на предприятия из Китая, Северной Кореи, ОАЭ, Сирии, Судана, Ирана и Турции.

Срок действия санкций составляет два года. В течение этого времени министерствам и ведомствам США запрещается приобретать товары и услуги от попавших в черный список организаций, продавать им оружие и военную технику, выдавать американские лицензии на приобретение товаров, попадающих под режим экспортного контроля, а также предоставлять им помощь.

Отметим, что в пятницу Госдепартамент США объявил о введении санкций против 30 иностранных организаций за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Названия компаний американские власти тогда еще не раскрывали.

В госдепе при этом подчеркивали, что часть организаций внесена в черный список в связи с "поставками особых материалов для программы Ирана по разработке баллистических ракет". По словам представителей ведомства, "дестабилизирующая активность Ирана приводит к дальнейшей эскалации конфликтов в регионе".