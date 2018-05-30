США снова развязали торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп сменил курс и решил ввести в июне 25-процентные таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары на общую сумму 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Тарифы будут распространяться на импортируемые из Китая товары, которые связаны ”с промышленно значимыми технологиями”, в том числе с программой ”Made in China 2025”. Окончательный список покрываемого пошлинами импорта будет объявлен до 15 июня 2018 года, следует из заявления.

Кроме того, Белый дом обещает ввести точечные ограничения на инвестиции против отдельных лиц и компаний из Китая, которые также связаны с ”приобретением промышленно значимых технологий”. Их список будет представлен 30 июня.

Газета The New York Times при этом отмечает, что Трамп резко ”сменил курс”, так как был уязвлен критикой в свой адрес из-за того, что он смягчился по отношению к Китаю. Еще одной причиной газета называет идеологическую борьбу ”экономических националистов”, которые придерживаются протекционистских взглядов, и более ”мейнстримных советников”, которые опасаются, что тарифы и ограничения нанесут ущерб рынку.