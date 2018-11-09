США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса

Соединенные Штаты расширили санкции в связи с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса. В санкционные списки включены два украинца, один россиянин и 9 юридических лиц в Украине и России за действия, связанные с российской аннексией Крыма и нарушением прав человека в Донбассе, сообщило министерство финансов США в четверг, 8 ноября.

В числе новых новых фигурантов санкционного списка — ООО "Южный проект", связанное с Банком России и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, и заместитель министра госбезопасности "ЛНР" — гражданин Украины Александр Басов, отмечается в сообщении американского Минфина. Под санкции попали также гражданин Украины Андрей Сушко и гражданин России Владимир Зарицкий.

В списке юридических лиц — министерство госбезопасности самопровозглашенной "Луганской Народной Республики", АО КрымТЭЦ, крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & СПА", "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".

Аннексия Крыма и нарушения прав человека в Донбассе