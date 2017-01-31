США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России

Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить 425 миллионов долларов штрафа за отмывание денег.

Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы ("зеркальные сделки"), через которые отмыто 10 миллиардов долларов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их.

Предметом интереса регуляторов были так называемые "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали в 2011-2015 гг. ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Deutsche должен был осуществлять необходимый комплаенс-контроль этих операций и предоставлять адекватную информацию о них регулирующим органам.

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По данным американского регулятора, в эти операции были вовлечены не менее 12 лиц, сделки, как показал анализ, не имели очевидного экономического смысла.

Согласно решению американского регулятора, Deutsche Bank должен будет нанять независимых консультантов, чтобы улучшить процедуры ПОД/ФТ, а затем представить план действий по исправлению ситуации.

В отношении германского банка расследование вел также Минюст США.

Нарушения в России напрямую не затрагивают США, но власти страны все равно считают себя заинтересованным лицом, так как сделки происходили в долларах.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финорганизаций в России. О проверке своего российского бизнеса Deutsche Bank объявил в 2015 году. По итогам проверки были выявлены подозрительные транзакции на сумму около 10 млрд долларов. По следам скандала Deutsche Bank решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг. Подразделение коммерческих банковских услуг, которое оказывает услуги по торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала и валютным операциям, продолжит свою деятельность в России.