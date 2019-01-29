США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei

Американские власти в понедельник, 28 января, предъявили китайской компании Huawei, нескольким ее американским отделениям и финансовому директору Мэн Ваньчжоу (она — родная дочь основателя Huawei) обвинение в совершении ряда преступлений. Среди них — банковское мошенничество, нарушение санкций, препятствование правосудию, а также промышленный шпионаж.

В частности, Мэн Ваньчжоу, задержанную 1 декабря в Канаде и впоследствии освобожденную под залог, обвиняют в том, что она предоставила американским банкам недостоверную информацию о бизнес-связях своей компании с Ираном. США добивается ее экстрадиции.

Кроме того, Huawei обвиняют в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров. Это касается в первую очередь разработок компании T-Mobile в области роботизированных телефонов.

Спор Huawei с T-Mobile

В мае 2017 года компания T-Mobile по решению суда присяжных в городе Сиэттле получила от Huawei компенсацию в 4,8 млн долларов, напоминает американская газета Seattle Times.

За прошедшие месяцы власти США, опасаясь утечки персональных данных, неоднократно предостерегали другие страны от использования телекоммуникационного оборудования, поставляемого американскими компаниями-партнерами Huawei. Китайский технологический гигант каждый раз опровергал эти обвинения, требуя от США предоставить доказательства.