США поставят Украине военное оборудование на 175 млн долларов

США поставят Украине военного оборудования на $175 млн (около 150 млн евро). Об этом в четверг, 24 августа, находясь с официальным визитом в Киеве, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он заявил, что Вашингтон "рассматривает" и вопрос о поставках на Украину "летального оборонительного вооружения".

"Оборонительное оружие само по себе не является провокацией, если вы не агрессор. А Украина точно не является агрессором", — заявил Мэттис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и глава Пентагона вместе присутствовали на параде, посвященном Дню независимости Украины.

"Несмотря на российские возражения, мы знаем, что они (российские власти — Ред.) ищут способы военной силой перекроить национальные границы", — подчеркнул Мэттис, добавив, что Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и отказываться от санкций, "пока Россия не прекратит те акции, которые их вызвали".

"Не сомневайтесь, — заявил глава Пентагона президенту, — Соединенные Штаты — на стороне Украины". Визит Мэттиса — первая поездка министра обороны США на территорию стран бывшего Советского Союза за последние десять лет.