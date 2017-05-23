США подтвердили отмену бесплатной военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки действительно намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, с предоставления грантов на кредиты. Это, как передает РИА Новости, подтвердил журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

”Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей”, — пояснил он.

Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане

Речь идет о таких государствах, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина, пишет Lenta.ru.

Малвейни при этом подчеркнул, что программы сохранены для Израиля и Египта.

Ранее о планах прекратить безвозмездную военную помощь ряду стран, в том числе Украине, заменив ее кредитами, сообщила газета The Wall Street Journal.

Во внутреннем документе Госдепартамента, попавшем в руки журналистов, говорится, что помимо Украины, помощи могут лишиться также Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. Отмечалось, что замена безвозмездной помощи займами заставит нуждающиеся государства искать поддержки у третьих стран, в частности, у России и Китая.