США отправили на Украину первую партию угля

Первое судно с американским углем для Украины торжественно проводили в Балтиморе. Он должен заменить уголь с неподконтрольных территорий Донбасса.

В порту Балтимора в понедельник, 21 августа, состоялась церемония отправки на Украину первой партии американского угля. Об этом сообщило в ночь на 22 августа посольство Украины в США на своей странице в соцсети Facebook. В церемонии участвовали посол Украины в США Валерий Чалый и исполняющий обязанности замминистра торговли США Израэль Эрнандес.

О поставках угля Вашингтон и Киев договорились в июне во время визита президента Украины Петра Порошенко в США. Контракт между украинской компанией "Центрэнерго", контрольный пакет в которой принадлежит государству, и американской компанией Xcoal Energy & Resources был подписан в конце июля.

Ожидается, что до конца года США поставит на Украину 700 тысяч тонн угля. Стоимость угля в первой поставке должна составлять 113 долларов за тонну.

"Соединенные Штаты стали надежным источником поставок угля в Украине после того, как Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе", — говорится в сообщении посольства.

В мае министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик обратился к Государственной фискальной службе и энергетической таможне страны с просьбой конфисковать уголь добытый на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.