США отменили "сетевой нейтралитет": что это значит для всего мира?

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США приняла решение об отмене так называемого "сетевого нейтралитета" — концепции, которую она сама же придумала, насаждала и даже защитила в суде. Решение было принято большинством голосов — 3-2 — и считается победой администрации Дональда Трампа и Республиканской партии.

Принятое ФКС решение позволяет американским провайдерам как угодно блокировать трафик, отдавать предпочтение одним сервисам перед другими и брать с пользователей дополнительную плату за более быстрый доступ к определенному контенту. Например, провайдеры теперь могут "задушить" торрент-трафик, а если пользователь хочет смотреть HD-видео без ограничения скорости, ему придется доплатить определенную сумму.

Таким образом, ФКС убила в США само понятие "сетевого нейтралитета" — которое она же придумала и планомерно развивала с середины 2000-х годов. В 2010 идея превратилась в набор правил и законов, в 2014-2015 ФКС пришлось защищать сетевой нейтралитет в суде, куда оператор связи Verizon обратился с иском против федерального ведомства. Защита прошла успешно, Verizon проиграл.

Нынешнее решение было принято несмотря на широкие общественные обсуждения и то, что ФКС получила более 30 млн. комментариев против уничтожения сетевого нейтралитета. Сайт комиссии неоднократно "падал" под нагрузкой. Правда, в итоге четверть полученных комментариев с требованием не трогать сетевой нейтралитет в ФКС признали спамом. Остальные комиссия просто проигнорировала.

Сетевой нейтралитет — за и против

Критики сегодняшнего решения ведомства говорят, что отмена сетевого нейтралитета плоха тем, что мы никогда не узнаем, чего лишились. Если провайдеры интернета вольны делать с трафиком все, что вздумается и брать плату за его приоритет с больших компаний, то многие конкурирующие с гигантами сервисы захиреют или не откроются вовсе.

В реальной жизни можно провести простую аналогию: если власти одного города решают, что по полосам общественного транспорта могут двигаться только такси, принадлежащие муниципальному предприятию, то частным конкурентам сразу приходится несладко, а многие и вовсе никогда не откроются — кто будет пользоваться такси, которое стоит в пробке? Сетевой нейтралитет — это когда по этой полосе могут двигаться все такси и любой общественный транспорт, вне зависимости от типа, размера и характера владельцев.

ФКС же говорит, что страшно не то, что какой-то трафик будет иметь преимущество — страшно, когда люди не получают доступа к интернету вообще. Сетевой нейтралитет, по мысли комиссии, искусственно сдерживает конкуренцию и развитие телекоммуникационного бизнеса.

Победа Трампа над Обамой и новая борьба

У этого решения есть совершенно ясное политическое значение — это победа администрации Дональда Трампа и республиканцев над "наследием Обамы" и демократами. В какой-то мере это и победа лобби американских телекоммуникационных компаний.

Однако, победа эта еще не окончательна — не все штаты согласились с решением ФКС. Как минимум Калифорния и Вашингтон собираются приложить максимум усилий для того, чтобы регулировать местных операторов связи на уровне штатов. Хотя в ФКС специально приняли такое решение, которое не дает штатам никаких юридических рычагов для того, чтобы насаждать собственную политику. Более того, решение ФКС лишило и саму комиссию возможности влиять на операторов связи в этом смысле — вероятно, на тот случай, если политическая обстановка снова изменится и следующей после Трампа администрации захочется все переиграть назад.

Свое решение ФКС скорее всего придется защитить в суде. Коалиция из генеральных прокуроров штатов под руководством генпрокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнейдермана обещает подать в суд на комиссию и оспорить ее решение об отмене сетевого нейтралитета. Пока неизвестно, какие именно штаты присоединятся к этому иску, но ранее представители целых 19 штатов потребовали от ФКС не трогать сетевой нейтралитет.

Поэтому, несмотря на то, что ФКС сказала свое слово, борьба за сетевой нейтралитет в США еще не окончена.

Что насчет Европы?

Напрямую решение ФКС никак не затрагивает ни Эстонию, ни ЕС. Однако, оно может иметь неприятные последствия для европейских технологических компаний, чьи услуги и чей трафик американские провайдеры смогут "отфильтровывать" по желанию — собственному или же своих местных партнеров.

Но, как мы уже сказали выше, самое опасное в отмене сетевого нейтралитета заключается в том, что мы никогда не узнаем, чего лишились из-за его отсутствия.