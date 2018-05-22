22.05.2018, 09:20

США объявили о "самых жестких" санкциях против Ирана

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bbcrussian.com
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Mike Pompeo
Mike PompeoFoto: Aaron Bernstein, REUTERS

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций за всю историю" страны.

Помпео заявил, что после введения в действие санкций Ирану придется бороться за выживание его экономики.

Он пообещал плотно сотрудничать с союзниками США в регионе, чтобы сдержать агрессию Ирана.

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8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

В понедельник американский госсекретарь назвал 12 условий, которые Тегерану необходимо выполнить для заключения новой сделки. Среди них — вывод иранских войск из Сирии и прекращение поддержки повстанцев в Йемене.

Другие условия:

  • Предоставление МАГАТЭ полного отчета о своей прошлой ядерной деятельности и бессрочное обязательство не возобновлять эту деятельность
  • Прекращение "угрожающего поведения" в отношении соседей, включая "угрозы уничтожить Израиль и запуск ракет в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты"
  • Освобождение всех граждан США и американских союзников, которых удерживают в Иране по ложным обвинениям

Помпео сказал, что санкции будут сняты, когда Вашингтон увидит настоящие изменения в политике Ирана.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране несомненно почувствуют нашу серьезность. У Ирана больше не будет карт-бланша, чтобы доминировать на Ближнем Востоке", — сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ответ заявил, что "имитация дипломатии США — это лишь возврат к старым привычкам: она остается в плену своих иллюзий и провальной политики".

Зариф обещал продолжить поиски решения вместе с другими странами-участницами сделки.

После решения Трампа выйти из ядерной сделки, заключенной во время правления Барака Обамы, министерство финансов США заявило, что санкции будут введены не сразу, а по истечении сроков в три или шесть месяцев, отведенных на прекращение запрещенных видов сношений с Ираном.

Израиль, который с самого начала громко протестовал против этой сделки, приветствовал решение Трампа.

Страны, участвовавшие в соглашении с Ираном наряду с США — Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай, напротив, осудили американского президента и обещали продолжать выполнять свои обязательства.

Некоторые крупные компании Европы поспешили начать бизнес с Ираном после подписания ядерной сделки, и теперь им придется выбирать — либо сворачивать свои дела в этой стране, либо попасть под угрозу санкций.

Среди наиболее крупных сделок, которые могут быть аннулированы:

  • Французский энергетический гигант Total заключил сделку на 5 млрд долларов, чтобы участвовать в разработке газового месторождения
  • Норвежская компания Saga Energy заключила сделку на 3 млрд долларов на строительство солнечных электростанций
  • Соглашение с Airbus о поставке 100 самолетов

Помпео отметил, что ожидает поддержки от своих союзников в Европе, а также перечислил в качестве потенциальных союзников Австралию, Бахрейн, Египет, Индию, Японию, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею и ОАЭ.

"Мы приветствуем все страны, которые устали от ядерных угроз, терроризма, распространения ракет и жестокости режима, который спокойно сеет хаос среди ни в чем неповинных людей", — сказал он.

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