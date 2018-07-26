26.07.2018, 22:01

США обвинили Россию в широкомасштабном экономическом кибершпионаже

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Gazeta.ru
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Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в ”широкомасштабном” экономическом шпионаже в киберпространстве. Доклад опубликован на сайте ведомства.


Отмечается, что Россия, Китай и Иран представляют в киберпространстве наибольшую угрозу, являясь наиболее успешными ”игроками” с наибольшим количеством возможностей.

По данным разведки, Россия предпринимает атаки для хищения интеллектуальной собственности США. Разработки затем используются для модернизации экономики в технологический сфере.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры могут отключить электричество в США.

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