США обвинили Россию в широкомасштабном экономическом кибершпионаже

Аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в ”широкомасштабном” экономическом шпионаже в киберпространстве. Доклад опубликован на сайте ведомства.



Отмечается, что Россия, Китай и Иран представляют в киберпространстве наибольшую угрозу, являясь наиболее успешными ”игроками” с наибольшим количеством возможностей.

По данным разведки, Россия предпринимает атаки для хищения интеллектуальной собственности США. Разработки затем используются для модернизации экономики в технологический сфере.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры могут отключить электричество в США.