17.05.2018, 20:16

США намерены сорвать сооружение газопровода "Северный поток-2"

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Deutsche Welle
EST
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Вашингтон не исключил введения санкций против компаний и стран, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Для начала они собираются усилить дипломатический нажим.

США, несмотря на посреднические усилия Германии, намерены предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2". "Мы задействуем для этого всю мощь убеждения. Мы будем рады, если проект не будет реализован", - заявила уполномоченная Госдепартамента США по вопросам энергетики Сандра Ауткерк в четверг, 17 мая, в Берлине.

"Северный поток-2" - плохая вещь для Украины и для Европы", - сказала она, пояснив, что открытие нового газопровода сделает восточноевропейские страны еще более зависимыми от российского газа. По поводу согласованного Германией и Россией компромисса о том, что часть газа будет и впредь поставляться через территорию Украины, Ауткерк заявила, что "гарантии России ненадежны", к тому же Балтийское море, по ее словам, является стратегически важным регионом в военном отношении.

Сандра Ауткерк напомнила, что в прошлом Россия в конфликте с Украиной уже временно прекращала поставки газа, в результате чего страдали восточноевропейские страны.

Завуалированная угроза санкций

Представитель американского Госдепа расплывчато высказалась относительно возможности введения санкций против фирм и стран, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Она сказала, что США делают ставку на силу убеждения. При этом она отметила, что ее страна еще в 2017 году создала условия для введения санкций против участников нового газопровода.

ТОП

Ауткерк отвергла мнение о том, что США стремятся сорвать данный проект только потому, что сами хотят продавать в Европе сжиженный газ. По ее словам, позиция Вашингтона обусловлена исключительно энергетическими и геополитическими соображениями.

Посреднические усилия Германи

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер сообщил, что на переговорах в Киеве и Москве ему удалось добиться существенного прогресса по транзиту российского газа через Украину. Первоначально Москва отказывалась поставлять газ в Европу через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию.

В реализации проекта строительства "Северного потока-2" участвует целый ряд европейских компаний, в том числе "дочка" немецкого концерна BASF - Wintershall.

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