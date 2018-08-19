США могут ввести санкции в связи с "Северным потоком-2"

США подготовили пакет новых санкций, которые могут быть использованы для того, чтобы газопровод "Северный поток-2", строительство которого находится на завершающей стадии, не был завершен. Как пишет в субботу, 18 августа, The Wall Street Journal, санкции могут быть направлены на фирмы и финансовые организации, участвующие в строительстве. В материале издания утверждается, что ряд действующих и бывших должностных лиц США заявили об обсуждении подобных санкций, и что они могут быть введены в течение нескольких недель.

По мнению одного из чиновников, чье имя не называется, до введения санкций остается решить лишь один вопрос — следует ли их ввести только в адрес компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или распространить их на банки и другие фирмы, участвующие в финансировании газопровода. Помимо этого, чиновник сообщил, что Вашингтон заранее сообщит Евросоюзу о введении санкций.