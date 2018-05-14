14.05.2018, 09:20

США могут ввести санкции против компаний из Европы

 (45)
Deutsche Welle
EST 6
John Bolton
John BoltonFoto: MIKE THEILER, AFP

Советник Дональда Трампа предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном. "Это возможно. Все зависит от действий других правительств", — заявил Болтон в эфире телеканала CNN в воскресенье, 13 мая.

Советник Дональда Трампа также предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.

Ранее глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пессимистично оценил шансы немецких компаний на продолжение бизнеса в Иране после выхода США из соглашения. "Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями", — сказал Мас в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, в настоящий момент на переговорах европейских стран — участников ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном.

США введут санкции за бизнес с Ираном

Вашингтон планирует ввести санкции против зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

ТОП

Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии прекратила сокращаться

14.05.2018
В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 20,9% меньше мужчин. Разница в оплате труда мужчин и женщин в последнее время стабильно сокращалась, но в 2017 году впервые за последние три года она не изменилась, передает rus.err.ee.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042007
156,60 €
93,96 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал "Евровидения-2018", День матери, летняя погода и несколько ЧП

14.05.2018
В субботу, 12 мая, прошел финал "Евровидения-2018" — победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. А в воскресенье, 13 мая, по всей Эстонии отмечали День матери. Все самые важные новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Я уверена и в себе, и в своей попе!” Победительница конкурса красоты среди полных: людям с лишним весом надо менять свою психологию

14.05.2018
В нашу рубрику ”Слуховое окно” пришло несколько писем от полных женщин, которые жаловались на унижения со стороны более стройных граждан и даже просили принять закон о запрете дискриминации людей в теле. Наша собеседница — модель plus size и ”Мисс Россия — 2018” среди корпулентных дам Катерина Строгонова своими размерами гордится. Более того, она уверена: нет никакой дискриминации полных. На самом деле мужчинам такие женщины очень нравятся, а тот, кто думает иначе, просто имеет комплексы, которые надо устранять, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее

В интернете выставлено на продажу уникальное "шпионское кольцо КГБ"

14.05.2018
Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Учитель: домашние задания детям не нужны

14.05.2018
Оценки, зубрежка, домашние задания – все это школа, скажет большинство родителей. Что угодно, но только не школа, – ответит педагог Дима Зицер, директор школы и создатель Института Неформального образования. Он рассказал, как можно и нужно учить детей по-другому.
Подробнее