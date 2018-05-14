США могут ввести санкции против компаний из Европы

Ранее глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пессимистично оценил шансы немецких компаний на продолжение бизнеса в Иране после выхода США из соглашения. "Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями", — сказал Мас в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, в настоящий момент на переговорах европейских стран — участников ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном.

США введут санкции за бизнес с Ираном

Вашингтон планирует ввести санкции против зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.