01.10.2018, 11:20

США, Канада и Мексика подтвердили заключение нового торгового соглашения

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Carolyn Kaster, AP

США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение, которое будет называться USMCA. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на сайте канадского правительства.


”Сегодня США и Канада, наряду с Мексикой, договорились о новом, модернизированном торговом соглашении XXI века: Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое соглашение приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в североамериканском регионе.

Ранее стало известно, что Канада согласилась присоединиться к торговой сделке США и Мексики.

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