США, Канада и Мексика подтвердили заключение нового торгового соглашения



”Сегодня США и Канада, наряду с Мексикой, договорились о новом, модернизированном торговом соглашении XXI века: Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое соглашение приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в североамериканском регионе.

Ранее стало известно, что Канада согласилась присоединиться к торговой сделке США и Мексики.