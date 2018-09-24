США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга

Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.

В ночь на вторник минувшей недели США сообщили о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,2 тыс. наименований американских товаров. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

В случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, Китай будет отвечать соответственно, говорится в заявлении Минфина.

Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением, процитировало агентство Bloomberg заявление Минфина.