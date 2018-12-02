США и Китай приостановили торговую войну. Введение новых пошлин заморозили на 90 дней
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года, передает "Медуза".
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года, передает "Медуза".
В Белом доме заявили, что США приостановят на 90 дней решение повысить пошлины с 10 до 25%, а Китай в ответ закупит ”значительный объем” американской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции. Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об этом на саммите G20 в Аргентине на встрече, продолжавшейся более двух часов.
Пока будет действовать мораторий, страны продолжат переговоры, но, если Китай и США за это время не достигнут соглашения, то китайский экспорт обложат повышенными налогами.
США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США Дональд Трамп с июля подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров — в общей сложности на 250 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на 110 миллиардов долларов.
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