02.12.2018, 13:50

США и Китай приостановили торговую войну. Введение новых пошлин заморозили на 90 дней

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Hiina
HiinaFoto: THOMAS PETER, REUTERS

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года, передает "Медуза".

В Белом доме заявили, что США приостановят на 90 дней решение повысить пошлины с 10 до 25%, а Китай в ответ закупит ”значительный объем” американской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции. Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об этом на саммите G20 в Аргентине на встрече, продолжавшейся более двух часов.

Пока будет действовать мораторий, страны продолжат переговоры, но, если Китай и США за это время не достигнут соглашения, то китайский экспорт обложат повышенными налогами.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США Дональд Трамп с июля подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров — в общей сложности на 250 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на 110 миллиардов долларов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?

02.12.2018
Мы привыкли сравнивать, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с Латвией и Финляндией. Данная интерактивная карта показывает, сколько стоит литр бензина в разных странах мира, а также сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране.
Подробнее

Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Пярнуские разборки 90-х. Как молодые парни от бокса переходили к уголовщине

02.12.2018
Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.
Подробнее





-17% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
140,27 €
-17% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
131,97 €
Meeste käekell Lorus R2373LX9
60,55 €
Meeste käekell Lorus R3A23AX9
127,83 €
Meeste käekell Lorus RH929HX9
114,38 €
-17% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
207,50 €

Во время съемки передачи разъяренный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра

02.12.2018
Õhtuleht сообщает, что в четверг во время съемок передачи для TV3 Мартин Хельме (EKRE) настолько сильно разозлился, что набросился на Райнера Вакра (Социал-демократическая партия).
Подробнее


С 3 декабря вступает в силу закон об отмене геоблокировки на товары и услуги из ЕС

02.12.2018
С 3 декабря в Эстонии вступают в силу поправки в Закон о защите прав потребителей, которые вводят в эстонское право "регламент о геоблокировке" Европейского союза и не позволяют предприятиям на внутреннем рынке Евросоюза проводить различия между клиентами по гражданству, месту проживания или местонахождению.
Подробнее