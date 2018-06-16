США и Китай обложили товары друг друга пошлинами. Начало торговой войны?

Президент США Дональд Трамп решил наложить таможенные пошлины в размере 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Он обвиняет Китай в систематической краже интеллектуальной собственности.

Новые таможенные пошлины на перечень из более чем 800 товаров на сумму в 34 млрд долларов начнут взиматься уже с 6 июля.

Белый дом заявил, что проведет консультации относительно тарифов на остальные импортируемые из Китая товары на сумму в 16 млрд долларов, и они войдут в силу позднее.

В свою очерель Китай уже объявил о введении ответных мер. Пекин решил обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в 50 млрд долларов.

Еще до того как Китай объявил об этом решении, Трамп предупредил, что если Пекин примет зеркальные меры, то США лишь вновь увеличат пошлины.

По словам Трампа, тарифы жизненно важны для того, чтобы предотвратить дальнейшие кражи Китаем американской интеллектуальной собственности и американских технологий. Президент США уверен, что они помогут сохранить американские рабочие места.

"США больше не могут терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливой торговой политики", — добавил президент.

В список китайских товаров, на которые будут повышены таможенные пошлины, входят, среди прочего, авиационные шины, турбины и стиральные машины.

Вашингтон хочет, чтобы Пекин прекратил свою обычную практику, в рамках которой иностранные компании должны создавать совместные предприятия с китайскими фирмами, и, соответственно, передавать им свою интеллектуальную собственность — от дизайна до технических деталей разработки товаров.

Торговый представитель США по вопросам торговли в администрации Трампа Роберт Лайтхайзер сказал, что президент Трамп "справедливо считает, что если мы хотим обеспечить наше процветающее будущее, то мы должны твердо защищать справедливые условия международной торговли и защищать конкурентоспособность США".

"Контрпродуктивно"

Ранее в пятницу представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что все торговые переговоры с США будут признаны недействительными, если Вашингтон прибегнет к торговым санкциям.

"Наша позиция не изменилась. Если США предпримут односторонние и протекционистские меры, в противоречие с интересами Китая, мы немедленно примем необходимые решения для защиты наших законных прав и интересов", — заявил он.

Многие экономисты предупреждают, что новые американские тарифы могут негативно отразиться на американских же компаниях, которые зависят либо от запчастей из Китая, либо собирают свою продукцию в этой стране.

Экономисты считают, что в результате рост ВВП США понизится на 0,5%. Это также может привести к повышению цен, то есть к инфляции, и потере рабочих мест в некоторых секторах экономики.

Ассоциация автомобильной промышленности США назвала новые тарифы "налогами, которые ударят по американским компаниям, поставят под угрозу множество рабочих мест и негативно отразятся на потребителях".

Какой была реакция в США?

Идея повышения таможенных пошлин, которую обсуждают в Белом доме уже несколько месяцев, столкнулась с серьезнейшей критикой со стороны компаний, которых заденут эти новые тарифы, а также фермеров и других бизнесов, которые опасаются, что Китай в ответ нанесет удар именно по ним.

Политики реагируют на это решение по-разному. Многие демократы поддерживают президента, а многие республиканцы выступают против, поскольку их партия традиционно выступает за свободную торговлю.

Сенатор Чак Шумер, лидер демократов в верхней палате конгресса, назвал решение президента правильным.

"Китай наш настоящий враг в том, что касается торговли, а их кража нашей интеллектуальной собственности и отказ позволить нашим компаниям конкурировать на их рынке, ставит под угрозу миллионы американских рабочих мест", — сказал сенатор.

Белый дом утверждает, что его решение никак не повлияет на потребителей. Администрация Трампа отмечает, что из списка товаров, на которые повышаются тарифы, были убраны телевизоры.

"Серьезные последствия"

Республиканец Кевин Брейди, хотя и выразил свою благодарность, что Белый дом сократил список товаров, на которые повысятся таможенные пошлины, сказал, что он "обеспокоен тем, что эти новые тарифы отрицательно скажутся на американских производителях, фермерах, рабочих и потребителях".

Американская Торговая палата назвала повышение тарифов неверным подходом к регулированию внешней торговли.

В четверг глава МВФ Кристин Лагард предупредила, что торговая политика администрации Трампа, скорее всего, нанесет ущерб американской экономике и подорвет международную торговую систему.

По ее словам, торговая война приведет к потерям с обеих строн и может привести к серьезным последствиям.