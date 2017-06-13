Срок рассмотрения разрешений на строительство в столице сократился более чем вдвое

По сравнению с весной прошлого года срок рассмотрения ходатайств о разрешении на строительство сократился в Таллиннском департаменте городского планирования в два с лишним раза, сообщает Раэпресс.

Средний срок рассмотрения таких дел составил с начала года 36 суток, включая повторные рассмотрения при наличии замечаний по исходным материалам. В прошлом году в апреле-мае этот срок достигал 73 дней.

Как отметила заведующая департаментом Ану Халлик-Юргенстейн, это результат целого ряда предпринятых шагов — от нового порядка рассмотрения до изменений в организации работы самого департамента.

В результате улучшилось сотрудничество ходатайствующих и городских чиновников, улучшилось и качество проектов, что сократило количество замечаний и время, необходимое для их разработки и выполнения. В департамент приняты также дополнительные работники.

С начала года департамент принял к рассмотрению 906 проектов строительства, из которых 422 поступили в апреле-мае. Треть этих проектов уже рассмотрена.