Средняя зарплата в I квартале выросла до 1242 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2018 года составила 1242 евро, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Годовой рост средней брутто-зарплаты был на 0,2% быстрее, чем в предыдущем квартале.

В январе средняя месячная брутто-зарплата была 1220 евро, в феврале — 1213 и в марте — 1295 евро, пишет rus.err.ee.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, из-за повышения потребительских цен по сравнению с первым кварталом 2017 года росла медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата. Реальная зарплата выросла на 4,5%.

Средняя часовая заработная плата в первом квартале 2018 года было 7,38 евро, по сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 3,5%.