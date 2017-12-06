06.12.2017, 18:30

Средняя зарплата в 6 тысяч: ТОП-5 самых щедрых работодателей Эстонии

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rus.delfi.ee
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Microsoft Eesti uus juht Hristo Manov
Microsoft Eesti uus juht Hristo ManovFoto: Madis Veltman

Äripäev составил рейтинг фирм, платящих самую высокую зарплату, сообщают ”Деловые ведомости”.

При составлении рейтинга за основу взяты самые свежие годовые отчеты 3368 предприятий, зарегистрированных в Эстонии.

Средняя брутто-зарплата получена делением расходов по зарплате предприятия на среднее количество работников, скорректированное на полное рабочее время, за отчетный период, — пишет dv.ee.

В ТОП Äripäev вошли 100 самых щедрых эстонских фирм. Мы предлагаем вашему вниманию пятерку предприятий с самыми высокими средними зарплатами.

KohtEttevõteTöötajaidKeskmine palk
1.Microsoft Estonia186296
2.East Capital Baltics116121
3.SEB Varahaldus106117
4.Realeyes145812
5.Roche Eesti244912
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