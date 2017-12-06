Средняя зарплата в 6 тысяч: ТОП-5 самых щедрых работодателей Эстонии

Äripäev составил рейтинг фирм, платящих самую высокую зарплату, сообщают ”Деловые ведомости”.

При составлении рейтинга за основу взяты самые свежие годовые отчеты 3368 предприятий, зарегистрированных в Эстонии.

Средняя брутто-зарплата получена делением расходов по зарплате предприятия на среднее количество работников, скорректированное на полное рабочее время, за отчетный период, — пишет dv.ee.

В ТОП Äripäev вошли 100 самых щедрых эстонских фирм. Мы предлагаем вашему вниманию пятерку предприятий с самыми высокими средними зарплатами.