Средняя зарплата в 6 тысяч: ТОП-5 самых щедрых работодателей Эстонии

Äripäev составил рейтинг фирм, платящих самую высокую зарплату, сообщают ”Деловые ведомости”.
При составлении рейтинга за основу взяты самые свежие годовые отчеты 3368 предприятий, зарегистрированных в Эстонии.
Средняя брутто-зарплата получена делением расходов по зарплате предприятия на среднее количество работников, скорректированное на полное рабочее время, за отчетный период, — пишет dv.ee.
В ТОП Äripäev вошли 100 самых щедрых эстонских фирм. Мы предлагаем вашему вниманию пятерку предприятий с самыми высокими средними зарплатами.
|Koht
|Ettevõte
|Töötajaid
|Keskmine palk
|1.
|Microsoft Estonia
|18
|6296
|2.
|East Capital Baltics
|11
|6121
|3.
|SEB Varahaldus
|10
|6117
|4.
|Realeyes
|14
|5812
|5.
|Roche Eesti
|24
|4912
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Tallinn, Квартира, 65 000 EUR
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