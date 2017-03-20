Средняя зарплата учителя впервые превысила 1200 евро

В конце прошлого года средняя зарплата учителя впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро. Самую высокую среднюю зарплату получали учителя волостей Сауга, Тори, Тахкуранна, Аре и Нарва-Йыэсуу, где она составила более 1400 евро.

Средняя зарплата учителя превышает 1200 евро в 54 местных самоуправлениях, в 64 процентах самоуправлений учителя получают в среднем более 1100 евро. Примерно две трети местных самоуправлений внесли средства из собственного бюджета, в среднем доля их участия составила 2,3 процента. Самую высокую брутто-зарплату получали учителя в уезде Харьюмаа, здесь она составляла 1265 евро, а ниже всего средняя зарплата учителя была в Хийумаа и составляла 1104 евро.

По словам министра науки и образования Майлис Репс, рост зарплаты учителей остается в числе приоритетов ведомства и в этом году. ”Также мы приложим усилия для того, чтобы повысить конкурентоспособность оплаты труда педагогов детских садов, для этого планируется выделить местным самоуправлениям дополнительные средства. Помимо этого мы сделаем услуги опорных специалистов более доступными, что, в свою очередь, поможет учителям в их повседневной работе”, — сказала министр Репс.

В этом году местные самоуправления получили дотации на зарплату учителей в размере 221,7 миллиона евро, что приблизительно на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Это позволит увеличить к концу года минимальную зарплату учителя до 1050 евро и с учетом нынешнего темпа роста зарплат средняя зарплата будет составлять 1300 евро. В январе размер минимальной зарплаты учителя увеличился с 958 евро до 1000 евро.

Государственная поддержка частных школ в этом году выросла до 18,2 миллионов евро. Из этих средств 13,3 миллиона евро направлены в качестве образовательной дотации, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году. Также частные школы получат 4,9 миллиона евро на покрытие расходов на деятельность.

Дополнительная информация:

• Статистика зарплат учителей приводится на основании данных бухгалтерского учета местных самоуправлений, ее можно найти на странице www.haridussilm.ee

• Местные самоуправления и владельцы частных школ получают поддержку государства на равных основаниях, более 80 процентов дотаций выделяется на зарплаты учителям.

• Выделенная государством дотация позволяет местным самоуправлениям и владельцам частных школ выплачивать учителям зарплату, которая выше нынешней минимальной в среднем на 20 процентов. Большая часть местных самоуправлений также вносит средства на выплату зарплат учителям из собственного бюджета.

• Минимальная зарплата учителя это гарантированный государством минимальный размер оплаты труда учителя, работающего на полной ставке. Конечный размер заработной платы оговаривается с директором школы и указывается в трудовом договоре, бюджет школы обеспечивает ее владелец — в государственных школах это Министерство науки и образования, в муниципальных — местное самоуправление.