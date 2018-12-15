Средняя зарплата спасателей вырастет до 1000 евро

"Это самое большое повышение за много лет, оно распространится на всех работников Спасательного департамента", — сказал гендиректор департамента Куно Таммеару.

Бюджет зарплат Спасательного департамента увеличится в будущем году на 7,9 млн евро, то есть на 20%, причем самая большая часть (5,8 млн евро) пойдет на повышение зарплат работникам командного уровня.

Средняя основная зарплата вырастет до 1000 евро, сейчас она составляет 808 евро. К основной зарплате начисляется также 11% доплаты за работу в ночные часы и выходные дни.