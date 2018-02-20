Средняя зарплата финнов составляет 17 евро в час

Данные Центра статистики показывают, что средняя почасовая оплата в регионе Уусимаа в 2016 году была на пару евро выше, чем в остальных регионах страны.

Средняя почасовая оплата в Финляндии в позапрошлом году составляла 17 евро, следует из отчета Центра статистики. Среднее значение в данном случае — это медиана. За основу взяты брутто-зарплаты с возможными надбавками, без учета отпускных, поделенные на число отработанных часов. Почасовая зарплата держится на уровне 17 евро уже на протяжении нескольких лет, сообщает Yle.

Статистическая информация о структуре заработной платы свидетельствует, что медиана зарплат в регионе Уусимаа на пару евро выше, чем в остальных регионах страны. Разница объясняется тем, что в Уусимаа сконцентрировано больше высокооплачиваемых экспертов и руководителей, чем в остальной Финляндии.



Наибольшим заработком могут похвастаться врачи муниципального сектора, а также высокопоставленные чиновники и главы организаций.

На финском языке можно подробнее ознакомиться с тем, как распределились зарплаты в разных профессиях среди женщин и мужчин.