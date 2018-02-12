12.02.2018, 16:53

Средняя стоимость аренды цветочных киосков на улице Виру составила 3800 евро

 (27)
rus.delfi.ee
EST
Viru tänava lillemüüjad
Pilt on illustreerivFoto: Priit Simson

На устные торги на право аренды цветочных киосков на улице Виру в Таллинне зарегистрировалось более 50 участников. Средняя стоимость аренды одного киоска составила 3800 евро в месяц плюс налог с оборота и коммунальные расходы.

Начальная стоимость аренды на аукционе — 1000 евро в месяц, без учета налога с оборота. Самая высокая предложенная на аукционе цена была 4100 евро, самая низкая — 3800 евро, передает rus.err.ee.

Ранее за аренду киоска платили 625 евро в месяц.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии