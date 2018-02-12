Средняя стоимость аренды цветочных киосков на улице Виру составила 3800 евро

Pilt on illustreeriv Foto: Priit Simson

На устные торги на право аренды цветочных киосков на улице Виру в Таллинне зарегистрировалось более 50 участников. Средняя стоимость аренды одного киоска составила 3800 евро в месяц плюс налог с оборота и коммунальные расходы.