Средняя стоимость аренды цветочных киосков на улице Виру составила 3800 евро

На устные торги на право аренды цветочных киосков на улице Виру в Таллинне зарегистрировалось более 50 участников. Средняя стоимость аренды одного киоска составила 3800 евро в месяц плюс налог с оборота и коммунальные расходы.
Начальная стоимость аренды на аукционе — 1000 евро в месяц, без учета налога с оборота. Самая высокая предложенная на аукционе цена была 4100 евро, самая низкая — 3800 евро, передает rus.err.ee.
Ранее за аренду киоска платили 625 евро в месяц.
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