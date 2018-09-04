Средняя эстонская семья по-прежнему использует только один автомобиль

"На первый взгляд кажется странным, что в экономически более развитой Эстонии количество машин в семье значительно уступает Литве. Но данные может объяснить культура использования автомашин в обоих странах. Говоря о покупке второго автомобиля средней семьей в Эстонии, с большей степенью вероятности будет выбрана почти новая (возрастом до 3 лет) или новая машина ценой до 20 000 Евро, покупка которой потребует от семьи определенных вложений и способности справляться с возросшими обязательствами. Покупатель второй машины в Эстонии при возможности не выберет старый автомобиль, гарантия которая прошла, а история использования неизвестна. В Литве же, напротив, семьей будет выбрана скорее машина класса ”премиум” чей возраст может превышать и 5 лет, а цена не превысит 10 000 Евро. Подводя итоги, хочется сказать что выбор эстоноземельцев более взвешен и рационален, так как покупка машины влечет за собой дополнительные затраты кроме самой стоимости машины и это не только затраты на бензин, но и обслуживание, ремонт, страховка и ежедневное содержание автомобиля,” — прокомментировал результаты исследования руководитель AS SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на подъем зарплат и заметный рост экономики, у 12% эстоноземельцев вообще отсутствует личный автомобиль. Соответствующий процент в Литве составил 9% и в Литве — 20%.