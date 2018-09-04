04.09.2018, 17:10

Средняя эстонская семья по-прежнему использует только один автомобиль


rus.delfi.ee
EST
Ummikud südalinnas
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

В 55% семей Эстонии в пользовании по-прежнему находится только один автомобиль, стало известно из исследования, проведенного во всех трех странах Балтии AS SEB Liising. Только 34% опрошенных в Эстонии сообщили, что во владении их семьи находится больше чем один автомобиль. Напротив, в Литве несколько машин в семье встречается более чем в половине случаев и количество машин продолжает расти. В Латвии несколько машин в одной семье смогли себе позволить только 20% опрошенных.

"На первый взгляд кажется странным, что в экономически более развитой Эстонии количество машин в семье значительно уступает Литве. Но данные может объяснить культура использования автомашин в обоих странах. Говоря о покупке второго автомобиля средней семьей в Эстонии, с большей степенью вероятности будет выбрана почти новая (возрастом до 3 лет) или новая машина ценой до 20 000 Евро, покупка которой потребует от семьи определенных вложений и способности справляться с возросшими обязательствами. Покупатель второй машины в Эстонии при возможности не выберет старый автомобиль, гарантия которая прошла, а история использования неизвестна. В Литве же, напротив, семьей будет выбрана скорее машина класса ”премиум” чей возраст может превышать и 5 лет, а цена не превысит 10 000 Евро. Подводя итоги, хочется сказать что выбор эстоноземельцев более взвешен и рационален, так как покупка машины влечет за собой дополнительные затраты кроме самой стоимости машины и это не только затраты на бензин, но и обслуживание, ремонт, страховка и ежедневное содержание автомобиля,” — прокомментировал результаты исследования руководитель AS SEB Liising Рейн Карофельд.

Несмотря на подъем зарплат и заметный рост экономики, у 12% эстоноземельцев вообще отсутствует личный автомобиль. Соответствующий процент в Литве составил 9% и в Литве — 20%.

"Мы видим, что за последние годы в Эстонии заметно возросло количество людей, которые не желают покупать собственный автомобиль. В основном это выходящие на рынок труда молодые люди, для которых собственная машина уже не является приоритетом. Различные фирмы, предлагающие услуги по совместному проезду, удобная система общественного транспорта, а также постоянно дорожающее топливо еще более способствуют развитию этого тренда. Новым хитом так же становится приобретение природосберегающего автомобиля, что для последнее время играет все более значимую роль для покупателя, выбирающего свой первый автомобиль” — подытожил Карофельд.

Проведенное SEB Liising в Эстонии, Латвии и Литве исследование по предпочтениям в сфере покупке и использования автомобилей было проведено летом 2018 года и охватило более 3 100 опрошенных.

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