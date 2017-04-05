Средняя цена электроэнергии заметно опустилась

Согласно данным биржи северных стран Nord Pool Spot (NPS), в ценовом регионе Эстонии в марте средняя цена электроэнергии составила 30,66 евро за мегаватт-час.

Этот месячный показатель стал самым низким, начиная с июля прошлого года, пишут "Деловые Ведомости".

Как сообщило предприятие Elering, в марте почти 92% от потребляемой в Эстонии электроэнергии было закуплено на бирже.

В Финляндии и Латвии цены на электроэнергию были почти такими же, как в Эстонии — соответственно 30,68 евро и 30,65 евро за мегаватт-час.

В Литве цена была немного выше — 31,27 евро за мегаватт-час.