Средняя цена электроэнергии заметно опустилась

Согласно данным биржи северных стран Nord Pool Spot (NPS), в ценовом регионе Эстонии в марте средняя цена электроэнергии составила 30,66 евро за мегаватт-час.
Этот месячный показатель стал самым низким, начиная с июля прошлого года, пишут "Деловые Ведомости".
Как сообщило предприятие Elering, в марте почти 92% от потребляемой в Эстонии электроэнергии было закуплено на бирже.
В Финляндии и Латвии цены на электроэнергию были почти такими же, как в Эстонии — соответственно 30,68 евро и 30,65 евро за мегаватт-час.
В Литве цена была немного выше — 31,27 евро за мегаватт-час.
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Saku vald, Дом, 215 000 EUR
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