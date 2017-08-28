Средняя брутто-зарплата в Латвии превысила 900 евро, но ее "съел" рост цен

Во втором квартале средняя месячная зарплата за работу на полную ставку до уплаты налогов составила 927 евро, что на 74 евро или 8,7% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление.

По сравнению с первым кварталом 2017 года средняя брутто-зарплата выросла на 4,8% или 42,7 евро. При этом, как отмечает LETA, из-за роста потребительских цен во втором квартале на 3,1% уменьшилась покупательная способность работающих. В итоге реальная нетто-зарплата увеличилась только на 4,6%.



Средняя нетто-зарплата во втором квартале составила 676 евро, что на 7,8% больше, чем во втором квартале 2016 года. Нетто-зарплата росла медленнее, чем брутто.

С 1 января 2017 года уменьшился минимальный необлагаемый минимум — с 75 до 60 евро, а минимальная зарплата повышена с 360 до 380 евро.

Во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2016 года в частном секторе зарплаты выросли на 9,1%, в общественном — на 8,2%, в секторе правительства — на 9,3%.

Во втором квартале средняя брутто-зарплата в частном секторе составила 915 евро, в общественном — 954 евро.

Быстрее всего зарплаты росли в сфере профессиональных, научных и технических услуг — на 13,5%, в снабжении электричеством, газом, теплом и кондиционировании воздуха — на 11,1%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — на 11%, в торговле на 10,4%.