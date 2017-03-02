Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год до 1146 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1146 евро, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. Самой высокой брутто-зарплата была в четвертом квартале прошлого года, пишет rus.err.ee.

Самые высокие зарплаты в Эстонии получают работающие в секторе информации и связи, а также в секторе финансов и страхования.

По уездам в прошлом году наиболее высокая средняя брутто-зарплата была в Харьюмаа — 1271 евро и Тартумаа — 1149, а самой низкой — в Пылвамаа (864 евро), Сааремаа (880 евро) и Йыгевамаа (884 евро).

В четвертом квартале средняя брутто-зарплата была 1182 евро, что больше чем в аналогичный период 2015 года на 7%.