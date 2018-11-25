Сравним эстонские цены с латвийскими! Есть ли смысл ездить к южным соседям за едой, алкоголем и топливом?

Прежде всего, посмотрим на цены в продуктовых магазинах. Фотографии сделаны в латвийском Ādaži Rimi.

Обход Rimi показал, что уровень цен на продовольствие в Латвии от эстонского сильно не отличается. Некоторые товары стоят там даже дороже — например, кофе и куриное филе.

Там не было дешевых польских яблок, но латышские яблоки все же дешевле эстонских. Хлебобулочные изделия в Латвии предлагаются по белее низкой цене, чем у нас. Но в Rimi многие товары этой категории были уценены.

Läti hinnad Foto: Kristjan Ats Mägi

Топливо в Латвии дешевле, но нельзя сказать, что поездка туда, чтобы заправиться, принесет денежную выгоду (все зависит, конечно, от расстояния до границы от места жительства).

95-й бензин стоил по дороге в Ригу 1.279 евро за литр, дизель — 1.269 евро. Попадались и более дешевые заправки, но меньше 1.2 евро за литр 95-го там заплатить не получится. В Эстонии сейчас 95-й стоит в пределах 1,25-1,35 евро, а дизельное топливо — около 1,35.