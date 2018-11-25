25.11.2018, 19:36

Сравним эстонские цены с латвийскими! Есть ли смысл ездить к южным соседям за едой, алкоголем и топливом?

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rus.delfi.ee
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Сравним эстонские цены с латвийскими! Есть ли смысл ездить к южным соседям за едой, алкоголем и топливом?
Foto: Anni Õnneleid

Говорят, что в Латвии многое дешевле, чем в Эстонии. Kasulik выяснил, что дешевле и насколько, посетив южных соседей.

Прежде всего, посмотрим на цены в продуктовых магазинах. Фотографии сделаны в латвийском Ādaži Rimi.

Обход Rimi показал, что уровень цен на продовольствие в Латвии от эстонского сильно не отличается. Некоторые товары стоят там даже дороже — например, кофе и куриное филе.
Там не было дешевых польских яблок, но латышские яблоки все же дешевле эстонских. Хлебобулочные изделия в Латвии предлагаются по белее низкой цене, чем у нас. Но в Rimi многие товары этой категории были уценены.

Läti hinnad Foto: Kristjan Ats Mägi

Топливо в Латвии дешевле, но нельзя сказать, что поездка туда, чтобы заправиться, принесет денежную выгоду (все зависит, конечно, от расстояния до границы от места жительства).

95-й бензин стоил по дороге в Ригу 1.279 евро за литр, дизель — 1.269 евро. Попадались и более дешевые заправки, но меньше 1.2 евро за литр 95-го там заплатить не получится. В Эстонии сейчас 95-й стоит в пределах 1,25-1,35 евро, а дизельное топливо — около 1,35.

Теперь о ценах на алкоголь. На пограничном пунке Икла в магазине SuperAlko большинство полулитровых бутылок пива стоит менее евро, в то время как в Эстонии пиво дешевле евро купить сложно, а стандартная цена — 1,20-1,40.
Более значительная разница в ценах на крепкий алкоголь. Martini Asti в Эстонии стоит 9 евро, а в Латвии — 6,39. 700-граммовая бутылка Jägermeister у южных соседей обойдется в 12 евро, а в Эстонии за нее придется выложить 15 евро.

Заключение

Алкоголь в Латвии в сравнении с Эстонией продается по-прежнему по более выгодным ценам. В ценах на топливо большой разницы нет, но небольшое преимущество у Латвии. Только ради продуктов в Латвию ехать нет смыла.

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