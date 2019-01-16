СРАВНЕНИЕ: Ikea в Риге и в Хельсинки: куда выгоднее ехать за покупками?

Kasulik сделал сравнение, в ходе которого выяснилось, что цены могут отличаться кардинально. В целом же правило таково: чем дороже товар — тем больше разница в цене.

Например: занавески Birtine в Латвии стоят 39 евро, в Финляндии — 35. Конечно, разница не так велика, но это — один из немногих товаров, который в Финляндии дешевле.

Большинство же товаров дешевле в Латвии. Зеркало Hemnes — на 20 евро дешевле, кресло Ektorp — на 70, кровать Malm — на 80.

Однако надо считаться и с ценами на топливо. Поездка в рижский Ikea из Таллинна обойдется примерно в 60 евро туда-обратно. Если взять дешевые билеты в Хельсинки — такая поездка может оказаться выгоднее. Стоит ли оно того — зависит от конкретной покупки.