СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Все ли продукты питания в Латвии дешевле, чем в Эстонии?

В Латвии как алкоголь, так и почти все продукты питания дешевле, чем в Эстонии — но не все! Ведь пятипроцентный налог с оборота в Латвии распространяется не на все продукты.
Латвия оказывает новую поддержку своим производителям из сельскохозяйственного сектора — пятипроцентный налог с оборота на овощи и фрукты. В результате этого, учитывая также более дешевую рабочую силу и климат, латышские яблоки, морковка и капуста выигрывают в ценовом плане, по сравнению с эстонской продукцией.
ТОП
Все же некоторые товары продолжают быть дешевле в Эстонии. Например, молоко и кофе. Смотрите сравнение цен за 25 января.
- Самое дешевое молоко в тартуском Maxima — Armas 0,51€/l
- Самое дешевое молоко в рижском Maxima — Optima 0,69€/l
- Самое дешевое молоко в тартуском Rimi — Rimi 0,51€/l
- Самое дешевое молоко в рижском Rimi — Rimi Basic 0,69 €/l
Кофе
- Самый дешевый кофе в тартуском Rimi — Löfbergs 500g 3,09€ / 6,18€/kg
- Самый дешевый кофе в рижском Rimi — Merrild classic 500g 3,99€ / 7,98€/kg
- Цена Paulig Classic в тартуском Rimi — 500g 4,69€/ 9,38€/kg
- Цена Paulig Classic в рижском Rimi — 500g 6,99€/kg / 13,98€/kg
- Самый дешевый кофе в тартуском Rimi — Aroma Gold 500g 2,99€ / 5,98€/kg
- Самый дешевый кофе в рижском Maxima — Merrild In Cup 500g 3,99€ / 7,98€/kg
- Цена Paulig Classic в тартуском Maxima — 500g 4,51€ / 9,02€/kg
- Цена Paulig Classic в рижском Maxima — 4,59€ / 9,18 €/kg