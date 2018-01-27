СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Все ли продукты питания в Латвии дешевле, чем в Эстонии?

В Латвии как алкоголь, так и почти все продукты питания дешевле, чем в Эстонии — но не все! Ведь пятипроцентный налог с оборота в Латвии распространяется не на все продукты.

Латвия оказывает новую поддержку своим производителям из сельскохозяйственного сектора — пятипроцентный налог с оборота на овощи и фрукты. В результате этого, учитывая также более дешевую рабочую силу и климат, латышские яблоки, морковка и капуста выигрывают в ценовом плане, по сравнению с эстонской продукцией.

Все же некоторые товары продолжают быть дешевле в Эстонии. Например, молоко и кофе. Смотрите сравнение цен за 25 января.