Сравнение цен в Таллинне и Минске: в Белоруссии дешевле даже импортные продукты

1 июля 2016 года в Белоруссии провели очередную деноминацию и отсекли из прежней валюты четыре нуля. Корреспондент Delfi во время поездки в Минск отправился в ближайшие магазины, чтобы сравнить цены с эстонскими.
Выбор пал на универсам ”Центральный” и универмаг "ГУМ". Текущий курс обмена BYR/EUR — 0,453. Это значит, что вы получите 0,4526 евро за 1 белорусский рубль, или 2,2093 белорусских рубля за 1 евро. Грубо говоря, делите белорусские цены на два и получаете примерную цену в евро.
Практически все товары в Минске оказались дешевле, чем в Эстонии. Исключением стали бананы (разница в 15 центов). В Минске же особенно выгодно обошлись спагетти Barilla, гречка и чипсы Lays.
Минск
Банан /кг — 1,27 €
Картофель молодой / кг — 0,63 €
Макароны Barilla, Spaghetti / кг — 1,29 €
Рис ”Фермер” длиннозерный — 0,77 €
Гречневая крупа ”Благая”- 0,63 € (цена со скидкой);0,95 € (обычная цена)
Белый сахар / кг — 0,72 € (цена со скидкой); 0,81 € (обычная цена)
Пшеничная мука ”Панскi гатунак”, высший сорт / 2 кг — 0,79 €
Хлопья Nesquik, 250 г — 1,74 €
Чипсы Lays — 0,59-0,66 € (в зависимости от вкуса)
Куриные яйца, 10 шт. — 0,59-1,13 €
Свинина 1-й сорт (замороженная) / кг — 3,17 €
Курица, голень / кг — 1,86 €
Кофе Nescafe classic, 100 г — 1,99 € (цена со скидкой); 2.88 € (обычная цена)
Водка "Бульбашъ Особая" 1 л — 8,6 €
Эстония
Банан / кг — 1,12 € (средняя цена по различным торговым сетям)
Картофель молодой / кг — от 0,89 €
Макароны Barilla, Spaghetti / кг — 2,24 €
Длиннозерный рис — 0,80 €
Гречневая крупа Tatar / кг — 1,79-2,89 €
Белый сахар / кг — 0,85 €
Пшеничная мука Kalew, высший сорт 2 кг — 0,95 €
Хлопья Nesquik / 450 г — 2,99 €
Чипсы Lays — 1,15 €
EGGO, куриные яйца / 10 шт. — 0,95-1,32 €
Свинина / кг — 3-4,49 €
Курица, голень / кг — 2,30-3,39 €
Кофе Nescafe classic / 100 г — 2,80 €
Водка "Бульбашъ Особая" 0,5 л — 11,29 €