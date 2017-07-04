Сравнение цен в Таллинне и Минске: в Белоруссии дешевле даже импортные продукты

1 июля 2016 года в Белоруссии провели очередную деноминацию и отсекли из прежней валюты четыре нуля. Корреспондент Delfi во время поездки в Минск отправился в ближайшие магазины, чтобы сравнить цены с эстонскими.

Выбор пал на универсам ”Центральный” и универмаг "ГУМ". Текущий курс обмена BYR/EUR — 0,453. Это значит, что вы получите 0,4526 евро за 1 белорусский рубль, или 2,2093 белорусских рубля за 1 евро. Грубо говоря, делите белорусские цены на два и получаете примерную цену в евро.

Практически все товары в Минске оказались дешевле, чем в Эстонии. Исключением стали бананы (разница в 15 центов). В Минске же особенно выгодно обошлись спагетти Barilla, гречка и чипсы Lays.

Минск

Банан /кг — 1,27 €

Картофель молодой / кг — 0,63 €

Макароны Barilla, Spaghetti / кг — 1,29 €

Рис ”Фермер” длиннозерный — 0,77 €

Гречневая крупа ”Благая”- 0,63 € (цена со скидкой);0,95 € (обычная цена)

Белый сахар / кг — 0,72 € (цена со скидкой); 0,81 € (обычная цена)

Пшеничная мука ”Панскi гатунак”, высший сорт / 2 кг — 0,79 €

Хлопья Nesquik, 250 г — 1,74 €

Чипсы Lays — 0,59-0,66 € (в зависимости от вкуса)

Куриные яйца, 10 шт. — 0,59-1,13 €

Свинина 1-й сорт (замороженная) / кг — 3,17 €

Курица, голень / кг — 1,86 €

Кофе Nescafe classic, 100 г — 1,99 € (цена со скидкой); 2.88 € (обычная цена)

Водка "Бульбашъ Особая" 1 л — 8,6 €

Эстония

Банан / кг — 1,12 € (средняя цена по различным торговым сетям)

Картофель молодой / кг — от 0,89 €

Макароны Barilla, Spaghetti / кг — 2,24 €

Длиннозерный рис — 0,80 €

Гречневая крупа Tatar / кг — 1,79-2,89 €

Белый сахар / кг — 0,85 €

Пшеничная мука Kalew, высший сорт 2 кг — 0,95 €

Хлопья Nesquik / 450 г — 2,99 €

Чипсы Lays — 1,15 €

EGGO, куриные яйца / 10 шт. — 0,95-1,32 €

Свинина / кг — 3-4,49 €

Курица, голень / кг — 2,30-3,39 €

Кофе Nescafe classic / 100 г — 2,80 €

Водка "Бульбашъ Особая" 0,5 л — 11,29 €