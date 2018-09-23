СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каком магазине с наступлением осени стала самая дешевая продуктовая корзина?(13)
В сравнении цен продуктовой корзины Delfi Kasulik идет борьба между магазинами Prisma и Grossi. Какой же из них в этом месяце оказался самым дешевым?
В сравнении цен продуктовой корзины Delfi Kasulik идет борьба между магазинами Prisma и Grossi. Какой же из них в этом месяце оказался самым дешевым?
С началом осени на первое место по дешевизне поднялся Gross, обойдя лидера прошлого месяца Prisma почти на полтора евро. За ними в рейтинге следуют Maxima и Rimi.
В этом месяце Coop снова делает большие скидки — в продуктовой корзине со скидкой целых 13 товаров. Несмотря на это, в рейтинге дешевизны Coop занимает предпоследнее место. Самым дорогим магазином начала сентября стал Selver.
От карточек клиента в этом месяце толку мало — с ними со скидкой можно приобрести лишь один товар из продуктовой корзины или вообще ничего.
По сравнению с летом, в достаточной мере выросли цены на киви и авокадо. Тренда по снижению цен пока не предвидится.
Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
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