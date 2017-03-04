СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каких магазинах закупаться дешевле всего

Цены на товары в мартовской потребительской корзине подтверждают тенденцию к росту, а разница в стоимости самой дешевой и самой дорогой корзины составила почти 10 евро.

Третий месяц подряд пальму первенства с точки зрения доступности цен удерживает сеть магазинов Prisma, стоимость потребительской корзины в которой составила 56 евро и 55 центов. За ней следует Grossi с 57, 23 евро. Maxima продолжает ”игру с желтыми ценниками”: половина представленных в нашей корзине продуктов была отмечена этикеткой данного цвета. Стоит отметить, что в сравнении с ценами в других сетях эти ”товары со скидкой” не всегда оказывались дешевле.