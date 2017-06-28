СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Сколько стоят сейчас на рынках эстонские клубника, лисички и овощи

На рынках Балтийского вокзала и Нымме уже наблюдается довольно широкий выбор эстонской продукции. Однако цены на местную клубнику и лисички достаточно высокие.

Хотя рынок Балтийского вокзала и называют неоправданно дорогим, но эстонская клубника дешевыле всего именно там — ее можно приобрести за 6,50 евро/кг. На рынке Нымме килограмм клубники обойдется в 8-10 евро.

Подоспела и первая земляника, за килограмм которой просят 35 евро, а за маленькие лисички — 30 евро/кг.

Смотрите галерею цен на все продукты!