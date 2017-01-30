30.01.2017, 10:39

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Сколько стоят продукты в Финляндии и сколько — в Эстонии

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rus.delfi.ee
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Сколько стоят продукты в Финляндии и сколько — в Эстонии
Soome PrismaMobiilifoto: Eleen Änilane

Delfi Kasulik сравнил цены в финском и эстонском магазинах Prisma, чтобы выяснить, действительно ли в Финляндии так дорого жить, как утверждается.

Так, в Финляндии сыр Valio Oltermann стоит 11,56 евро за кг. В Эстонии сравнимый с ним по популярности Valio Atleet стоит 8,58 евро за кг.

В Финляндии литр кислого молока Valio стоит 1,39 евро, в Эстонии похожий товар — 1,05 евро.


Булка из цельнозерновой муки Fazer стоит в Финляндии 1,79 евро, в Эстонии Fazeri mitmevilja обойдется в 0,69 центов.

Черный хлеб Fazer стоит в Финляндии 1,55 евро, в Эстонии — 0,72 цента.

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Полулитровая банка A Le Coq Gold стоит в Финляндии 2,49 евро, в Эстонии такую же банку A Le Coq Premium можно приобрести за 0,97 центов.

1,5 литра Fanta и Coca Cola обойдется в соседней стране в 2,49 евро, а в Эстонии в 1,59 евро.


В Финляндии кг яблок Royal Gala стоит 2,49 евро, в Эстонии — 2,19, кг бананов 1,29 и 0,92 соответственно. В Финляндии самый дешевый картофель можно найти по цене начиная от 45 центов, в Эстонии — от 21 центов.


За кг внутреннего филе свинины в Финляндии придется выложить 16,90 евро, в Эстонии — 6,99.

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