07.01.2018, 10:50

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники закончились! Эстонские магазины дружно подняли цены

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Риво Вески
Риво Вески
Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
EST
Laagri selver
Foto: Rauno Volmar

Сравнение стоимости продуктовой корзины первой недели нового года показывает, что праздничные скидки закончились, и во всех магазинах ощущается небольшое повышение цен.

На первой неделе января самая дешевая продуктовая корзина была в Grossi, а самая дорогая — в Selver, хотя для обладателей карточки Partner она все-таки на 86 центов дешевле.

После праздников продуктовые корзины стали до 4 евро дороже. В новом году подорожали куриные яйца, плавленый сыр Merevaik, нарезанный сыр, дыня и авокадо.

Смотрите сравнение цен!

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