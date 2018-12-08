08.12.2018, 15:00

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники не за горами — пора задуматься о елке! Смотрите, где самые дешевые живые ели

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rus.delfi.ee
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники не за горами — пора задуматься о елке! Смотрите, где самые дешевые живые ели
Foto: Unsplash

Рождество, Новый год и православное Рождество уже совсем скоро. Если вы предпочитаете искусственным елкам живые, то это сравнение цен поможет вам сделать выбор. Или же вместо елки в этом году стоит купить пихту?

В таблице сравнения цен представлены крупные строительные и садоводческие магазины, а также известные эстонские продавцы елей. Также отражена цена елки из государственного леса, которую можно пойти лично срубить.

Цены на елки зависят, в первую очередь, от высоты дерева. Кроме того, в Bauhof обладатели клиентской карты могут получить елку со скидкой.


Вместо ели можно также приобрести пихту.

Источники: Bauhof, Hortes, Hansaplant, Eestikuusk.ee, Kangro Haljastus, RMK по состоянию на 5.12.2018.

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