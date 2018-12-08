СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники не за горами — пора задуматься о елке! Смотрите, где самые дешевые живые ели

В таблице сравнения цен представлены крупные строительные и садоводческие магазины, а также известные эстонские продавцы елей. Также отражена цена елки из государственного леса, которую можно пойти лично срубить.

Цены на елки зависят, в первую очередь, от высоты дерева. Кроме того, в Bauhof обладатели клиентской карты могут получить елку со скидкой.





Вместо ели можно также приобрести пихту.



Источники: Bauhof, Hortes, Hansaplant, Eestikuusk.ee, Kangro Haljastus, RMK по состоянию на 5.12.2018.