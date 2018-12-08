СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники не за горами — пора задуматься о елке! Смотрите, где самые дешевые живые ели

Рождество, Новый год и православное Рождество уже совсем скоро. Если вы предпочитаете искусственным елкам живые, то это сравнение цен поможет вам сделать выбор. Или же вместо елки в этом году стоит купить пихту?
В таблице сравнения цен представлены крупные строительные и садоводческие магазины, а также известные эстонские продавцы елей. Также отражена цена елки из государственного леса, которую можно пойти лично срубить.
Цены на елки зависят, в первую очередь, от высоты дерева. Кроме того, в Bauhof обладатели клиентской карты могут получить елку со скидкой.
Вместо ели можно также приобрести пихту.
Источники: Bauhof, Hortes, Hansaplant, Eestikuusk.ee, Kangro Haljastus, RMK по состоянию на 5.12.2018.