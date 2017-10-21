СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Почему так дорого? Цены на товары Tesco в Эстонии и Великобритании

Delfi Kasulik сравнил цены на некоторые полностью идентичные товары торговой марки Tesco, продающиеся в эстонских магазинах Prisma и британских Tesco. Выяснилось, что в Эстонии они стоят намного дороже.

Как объясняет представитель Prisma Тийа Кару, эстонский рынок и объемы намного меньше, поэтому и цены выше. ”Мы взяли за основу опыт финских коллег. Цена зависит от того, сколько продуктов продается. Чем больше продается, тем больше у нас объема и тем более выгодные цены мы можем предложить. Если посмотреть на цены и сравнить с гурмэ-предложениями от других сетей, то эти цены довольно разумны”, — сказала она.