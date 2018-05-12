12.05.2018, 11:10

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: На рынке появился новый лидер низких цен, а от клиентских карточек мало толку

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rus.delfi.ee
EST 18
Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarket
Eesti esimene ööpäevaringselt avatud hüpermarketFoto: Taavi Sepp

Если раньше в сравнении цен потребительской корзины Delfi Kasulik лидировал Grossi, то в этот раз он переместился на второе место.

В начале мая самым дешевым магазином стал Prisma, где потребительскую корзину можно приобрести за 60 евро. А вот самым дорогим оказался Coop, где корзина стоит почти на 10 евро дороже

Секрет первенства Prisma заключается в дешевых фруктах и выгодных скидочных предложениях. Например, при покупке кофе Paulig можно сэкономить целый евро.

Цены на алкоголь по-прежнему высоки. Самое дешевое пиво — в Grossi, но в Selver оно всего лишь на один цент дороже.

А вот от клиентских карт в этом месяце толку мало: на шесть торговых сетей на товары потребительской корзины есть лишь два скидочных предложения для клиентов, и то оба в Rimi, что позволяет сэкономить 22 цента.

По сравнению с апрелем цены остались более менее на таком же уровне — лишь Prisma порадовала снижением цены корзина на 5 евро.

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