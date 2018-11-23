23.11.2018, 07:00

СРАВНЕНИЕ ЦЕН на продукты в октябре: грядет овощной кризис?

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rus.delfi.ee
EST 5
Aasta Põllumees 2017 kandidaat - Aarne Põri, Rautsi talu Saaremaa
Foto: Sven Arbet

Сравнения цен в магазинах и на рынках показали, что из молочных продуктов, по сравнению с октябрем, подешевели кофейные сливки(на 1,2%) и зернистый творог (на 0,9%), а подорожали сыр и кефир в коробке.

Если сравнивать цены за год, то больше всего в магазинах подорожали овощи. Учитывая сухость во время периода роста овощей, можно ожидать повышения цен на местные овощи и в следующем году. Самая сложная ситуация с морковью, морковь на развес подорожала за год на 41%, морковь в упаковках на 58%, а местный длинный огурец на 55,6%. Цена сахара за год снизилась на 20%.

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