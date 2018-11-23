СРАВНЕНИЕ ЦЕН на продукты в октябре: грядет овощной кризис?

Если сравнивать цены за год, то больше всего в магазинах подорожали овощи. Учитывая сухость во время периода роста овощей, можно ожидать повышения цен на местные овощи и в следующем году. Самая сложная ситуация с морковью, морковь на развес подорожала за год на 41%, морковь в упаковках на 58%, а местный длинный огурец на 55,6%. Цена сахара за год снизилась на 20%.