СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Можно ли не разориться на походах к стоматологу?

Delfi Kasulik сравнил цены на самые востребованные стоматологические услуги и составил таблицу, которая показывает, в каких зубных клиниках Эстонии — самые высокие цены на ту или иную услугу, а в каких — самые низкие.
Как и следовало ожидать, дороже всего стоит лечение зубов в Тарту и Таллинне, а для того, чтобы сэкономить, можно поехать в Пярну, Тюри и Валка.
Цены могу различаться значительно. Смотрите таблицу:
Tallinn, Коммерческий, 34 500 EUR
Tallinn, Квартира, 169 000 EUR
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