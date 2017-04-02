СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Можно ли не разориться на походах к стоматологу?

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Delfi Kasulik сравнил цены на самые востребованные стоматологические услуги и составил таблицу, которая показывает, в каких зубных клиниках Эстонии — самые высокие цены на ту или иную услугу, а в каких — самые низкие.